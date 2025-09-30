35 perce
Drámai, eddig nem látott felvétel került elő Kaszás Nikolett kereséséről
Több száz önkéntes kutatta élőláncban az eltűnt nőt. Újabb videót tett közzé a Pest vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, melyben a vasárnap megtalált Kaszás Nikolett keresésének részleteibe avatja be a nézőket.
Mint ahogy arról mi is több ízben beszámoltunk, Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni, utána még egy üzenetet is küldött a barátjának, azután viszont már senki sem érte el. Szülei jelentették az eltűnését. Ezt követően jött a vasárnap a lesújtó hír: megtalálták a fiatal lány holttestét, amiről a FEOL is beszámolt.
Kaszás Nikolett keresése
Azóta kollégánknak sikerült megszólaltatnia Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitányt, aki részletesen beszámolt a Pilisszentlászló térségében történt kutatásról. Mint elmondta, a hívó szóra 52 szervezet és 346 fő magánszemély jelentkezett, összességében közel 500 fő vett részt a kutatásban.
Így találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
A rendőrség az önkéntesek nagyszabású akciójáról osztott meg most egy új felvételt. Nézze meg a videót, amely bepillantást enged a kutatás drámai pillanataiba.