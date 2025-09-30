szeptember 30., kedd

Gyász

1 órája

Kiderült, mit csinált, mielőtt túrázni indult Kaszás Nikolett

​Tragikus hírrel ért véget a Pilisben eltűnt 27 éves fiatal lány keresése: holttestét három hét után találták meg Pilisszentlászlón vasárnap. Míg kollégái és tánctársai gyászolják Kaszás Nikolettet, a rendőrségi vizsgálatok lezárták a legfontosabb kérdést.

Feol.hu

Mint ismert, a lány eltűnése pár nappal 27. születésnapja után történt, holttestére vasárnap találtak rá Pilisszentlászlón. Most pedig arra is fény derült, mit csinált, mielőtt meghalt. Társlapunk, a vaol.hu arról írt, hogy Kaszás Nikolett az egyik neves magyar divatcégnél a NUBU márkánál dolgozott, amely többek között a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi magyar olimpiai csapat formaruháinak megalkotásáért volt  felelős. A NUBU a közösségi médiában gyászolta kollégáját.

Kaszás Nikolettet kollégái és táncostársai is gyászolják, miközben a rendőrség ismét megszólalt az ügyben. Kattintson a részletekért!
Kaszás Nikolettet kollégái és táncostársai is gyászolják.
Forrás: NUBU/Instagram Story

A Borsonline.hu mindeközben arról, hogy Niki imádott táncolni és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagja volt. Így búcsúztak tőle: 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát volt. Pótolhatatlan számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és szeretteinek. Szívünkben őrizzük emlékét. Nyugodj békében, Niki.

​Kaszás Nikolett halálának oka: kizárták az idegenkezűséget

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette: a helyszíni szemle alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel – közölte a vaol.hu, hozzátéve, a 27 éves nő halálának pontos okai még vizsgálat alatt állnak, de a TV2 információi szerint az eltűnt lány öngyilkosságot követett el. 

Mindeközben a rendőrség drámai felvételt is közölt a Pilisszentlászlón zajló keresési akcióról. Részletek ITT!

 

