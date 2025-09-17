Szörnyű vélelmek és tanulságok az eltűnés kapcsán

A lány utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A Pest vármegyei rendőrök az elmúlt napokban tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket és hívásforgalmi adatokat elemeztek, miközben a mentőcsapatok drónok bevetésével is végeztek terepkutatásokat. Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka szerint ebben az esetben nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó.

Vajon mi történhetett Kaszás Nikolettel?

Forrás: police.hu

– Erre utal az az információ is, hogy a lány egy idegen telefonról küldött üzenetet – nyilatkozta a FEOL-nak a tapasztalt mentő. – Véleményem szerint vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben.

Pavelcze László arra is emlékeztetett, hogy ilyen esetekben nem lehet kizárni azt sem, hogy éppen azok között van, aki több információval rendelkezik a történtekkel kapcsolatban, aki ott van a keresők között.

Az eltűnt túrázóról készült utolsó kamerás felvétel

Forrás: police.hu

– Ez egyre inkább rendőrségi ügy: ilyenkor szigorúan meg kell vizsgálni az eltűnt személy ismeretségi körét. Ki kell deríteni, hogy kié volt az az ismeretlen telefonszám, ahonnan állítólag hajnali három órakor még üzent. A Pilis nem olyan nagy, hogyha valaki folyamatosan halad, ne találna ki belőle, már régen ki kellett volna jönnie valahol az erdőből. Hacsak nem lett rosszul, ami megakadályozta abban, hogy lakott területre érjen, vagy segítséget hívjon. Én ebben az esetben valamilyen szándékosságot érzek.

Az eset elemzése arra is figyelmeztet, hogy nem biztonságos egyedül túráznia egy lánynak, de még egy sportos, felkészült férfinek sem.

– Vannak barátnők, barátok… Én értem azt, ha valaki egyedül akar lenni, de akkor ne olyan területre induljon, amely nem ellenőrizhető, hanem olyanra, ahol, ha valami baj történik, azonnal tudnak segíteni. Klupács Péter mentővel „A Hős benned van” elnevezésű programon keresztül is mindig azt tanítjuk a fiataloknak és az idősebbeknek, hogy biztonság mindenek előtt! Az én megérzésem az, hogy Kaszás Nikolett esetében nem eltévedésről van szó. Legyen úgy, hogy valakinek még a fogságában van, de ismerjük, hogy ilyen esetekben általában mi a valóság.