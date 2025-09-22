„Nem értitek, Niki halott!” – a férfi azt állítja, megölte Kaszás Nikolettet

Tizenhat napja nem találják Kaszás Nikolettet, a 27 éves fiatal lányt, aki szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből a Pilisbe túrázni. A kirándulást a jelek szerint befejezte, de azóta sem tért haza, nem jelentkezett a családjánál, és a telefonja is elérhetetlen. A rendőrség országos körözést adott ki, miközben a közösségi oldalakon egyre több találgatás lát napvilágot az eltűnés okairól.

Vajon mi történhetett Kaszás Nikolettel?

Forrás: police.hu

Ádám vallomása szerint ő Kaszás Nikolett gyilkosa

A borsonline.hu beszámolója szerint a nyomozás egy újabb, megdöbbentő fordulatot vett, amikor egy magát Ádámnak nevező férfi az interneten azzal állt elő, hogy ő vetett véget Kaszás Nikolett életének. A bejegyzései között olyan üzenetek is szerepelnek, amelyekkel Nikolett családját és ismerőseit kereste meg, tovább növelve a bizonytalanságot. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a férfi állításai igazak lennének.

A nyomozók továbbra is minden beérkező információt vizsgálnak, de Kaszás Nikolett sorsa változatlanul ismeretlen. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a lány hollétéről, az haladéktalanul jelentkezzen, hiszen minden perc számít az eltűnt fiatal felkutatásában.

