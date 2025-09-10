Káosz a csúcsban: le kellett zárni az autópályát

​A hatalmas torlódás már most 5 kilométeres, a baleset következtében a rendőrség egy jó ideig nem engedett tovább senkit az M1-esen. A baleset okai egyelőre ismeretlenek, annyi bizonyos, hogy két személyautó karambolozott. A helyszínen folyik a műszaki mentés, de a pályazárat már feloldották az MKIF közlése szerint. ​Az ütközéshez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. Az autósoknak azt tanácsoljuk, hogy kerüljék el a területet, ha tehetik, és válasszanak alternatív útvonalakat, ha el szeretnék kerülni a késést.

Borzalmas a reggeli indulás a sztrádán. Hatalmas baleset történt az M1-es autópályán.

