Újabb drogfogás

2 órája

​Vége a mellékállásnak: Fóliasátorban termesztett kábítószerre bukkantak a rendőrök

Címkék#rendőrség#ingatlan#kábítószer#bűncselekmény#cannabis

Ez nem semmi! Kábítószer-ültetvényt leplezett le a dunaújvárosi rendőrség, miután kiderült, hogy egy 61 éves férfi daruszentmiklósi ingatlanja kertjében, fóliasátorban termesztett cannabis növényeket.

Feol.hu

​A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint az események augusztus 28-án történt, amikor a nyomozók kutatást és szemlét tartottak a daruszentmiklósi ingatlannál. A hatóságok több tucat tő cannabis növényt, valamint kábítószergyanús magokat tartalmazó dobozokat foglaltak le. A 61 éves férfit a helyszínen előállították, és a rendőrkapitányságon kihallgatták. Ellene kábítószer birtoklásának bűntette miatt indult eljárás.

A gyanúsított 61 éves férfi daruszentmiklósi ingatlanja kertjében, fóliasátorban termesztett cannabis növényeket. Kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.
Kábítószer-ültetvényt leplezett le a rendőrség.
Forrás: Fejér Vármegyei rendőrség

A kábítószer rendkívül veszélyes!

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószerek használata kiszámíthatatlan és tragikus következményekkel járhat. Emellett arra kérik lakosságot, hogy ha kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről van információjuk, tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es segélyhívón.

 

