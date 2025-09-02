​Vége a mellékállásnak: Fóliasátorban termesztett kábítószerre bukkantak a rendőrök

​A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint az események augusztus 28-án történt, amikor a nyomozók kutatást és szemlét tartottak a daruszentmiklósi ingatlannál. A hatóságok több tucat tő cannabis növényt, valamint kábítószergyanús magokat tartalmazó dobozokat foglaltak le. A 61 éves férfit a helyszínen előállították, és a rendőrkapitányságon kihallgatták. Ellene kábítószer birtoklásának bűntette miatt indult eljárás.

Kábítószer-ültetvényt leplezett le a rendőrség.

Forrás: Fejér Vármegyei rendőrség

A kábítószer rendkívül veszélyes!

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószerek használata kiszámíthatatlan és tragikus következményekkel járhat. Emellett arra kérik lakosságot, hogy ha kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről van információjuk, tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es segélyhívón.