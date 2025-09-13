szeptember 13., szombat

Rendőrség

54 perce

Sima igazoltatásnak indult, de jött a fordulat: dílereket fogtak a bicskei zsaruk

Meglepő fordulat történt egy rutin ellenőrzés során. A bicskei rendőrök megállítottak egy szabálytalan autóst, ám amikor átvizsgálták az autót, kábítószergyanús anyagokra bukkantak.

​A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a bicskei járőrök szeptember 10-én, késő este a Kossuth téren állítottak meg egy autót, melynek vezetője és utasa sem használta a biztonsági övét. Az igazoltatás során azonban a rendőröknek gyanússá vált a jármű, ezért alaposabb átvizsgálásba kezdtek. A kutatás során kristályos tömbökre, törmelékekre, valamint alufóliába csomagolt fehér porra bukkantak, továbbá a kábítószer fogyasztáshoz használt eszközöket is megtalálták. A lefoglalt anyagokat azonnal szakértői vizsgálatra küldték, a gyanú beigazolódott.

Fotó: police.hu

​Arról is beszámoltak a rendőrök, hogy az autó 24 éves sofőrjének gyorstesztje pozitív lett, a férfit őrizetbe vették, majd a kihallgatását követően letartóztatását is kezdeményezték, jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt. 29 éves utasát, akinek övtáskájából szintén kábítószergyanús anyagok kerültek elő, szabadlábon hagyása mellett gyanúsították meg. A  biztonsági öv elmulasztásáért mindkét férfival szemben közigazgatási bírságot szabtak ki. 

 

