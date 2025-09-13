Évek óta nem tudják beazonosítani a Vértesacsán megtalált személyt – talán férfi lehetett

Ismeretlen holttest-, holttestrész-körözés témakörben is nyilvántartást vezet a rendőrség, az aktuális körözések pedig bárki számára nyilvánosan elérhetők. Ezek között található meg a vértesacsai ismeretlen holttest is, akiről lényegében semmi sem tudható. Személyes adatait ugyanis a helyszíni szemle és az azt követő adatgyűjtés során sem sikerült megállapítani.

Ismeretlen holttest beazonosításában kérik a lakosság segítségét: Vértesacsán találták meg testet

Minden, ami az ismeretlen holttestről tudható

A police.hu leírása szerint a személyt erősen bomlott állapotban találták meg: a koponyájáról hiányzott az állkapcsa, a törzsét és a lábait pedig külön-külön fedezték fel, a helyszínen egymástól körülbelül fél-1 méter távolságra. Külön személyleírás és különös ismertetőjel nem állt rendelkezésre ugyancsak a nagyfokú bomlás miatt. Mint írják, "feltehetően" férfiról van szó.

A 186-190 centiméter magas holttesten egy kékes színű úgynevezett munkáskabátot és egy meghatározhatatlan színű nadrágot azonosítottak be, amelyen Körber Modelle Eurostyle felirat volt látható a derékrészen belül. Emellett a fenti nadrág alatt egy másik, feltehetően korábban zöld színű nadrágot is találtak a testen – ezen korábban volt egy öv, ugyancsak meghatározhatatlan színben. Lábain ismeretlen színű zoknit és 45-ös méretű, zöld színű gumicsizmát viselt.

A rendőrök az elhunyt zsebeiben egy darab Mátyás cigarettadohányos zacskót találtak, gyufával és fehér színű kötözőmadzaggal, nadrágjának zsebéből pedig egy bordós-lilás szegélyű zsebkendőbe tekerve Pakli típusú cigarettadohány került elő zacskóban. Továbbá szintén a nadrágjának zsebéből egy Poland 25,0 kg feliratú, feltehetően cementeszsákról származó papírdarabra bukkantak.

Egészségügyi előzmények

A rendőrségi honlapon olvasható információk szerint a helyszíni szemle során jelen lévő igazságügyi orvosszakértő durva csontsérülést nem talált. A koponyán hátul, a nyakszirt táján 1,5x1 centiméter nagyságú mélyedés volt látható két oldalon csontos kitüremkedéssel – az elváltozás vagy fejlődési variáció vagy korábbi koponyaműtét helye lehetett. A lelet állapota alapján a halál oka nem volt megállapítható, az idegenkezűséget az igazságügyi orvosszakértő nem valószínűsítette. A halál beálltát a feltalálást megelőzően több héttel vagy hónappal korábbra tette.