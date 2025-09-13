1 órája
Évek óta nem tudják beazonosítani a Vértesacsán megtalált személyt – talán férfi lehetett
A rendőrség körözést rendelt el annak érdekében, hogy a Vértesacsán, a Major utca végén fekvő mezőgazdasági területen megtalált személyt a lakosság segítségével beazonosíthassák. Az ismeretlen holttestet még 2011. január 17-én találták meg a szóban forgó területen – kriminális állapotban. Azóta nem tudni, kiről van szó.
Ismeretlen holttest-, holttestrész-körözés témakörben is nyilvántartást vezet a rendőrség, az aktuális körözések pedig bárki számára nyilvánosan elérhetők. Ezek között található meg a vértesacsai ismeretlen holttest is, akiről lényegében semmi sem tudható. Személyes adatait ugyanis a helyszíni szemle és az azt követő adatgyűjtés során sem sikerült megállapítani.
Minden, ami az ismeretlen holttestről tudható
A police.hu leírása szerint a személyt erősen bomlott állapotban találták meg: a koponyájáról hiányzott az állkapcsa, a törzsét és a lábait pedig külön-külön fedezték fel, a helyszínen egymástól körülbelül fél-1 méter távolságra. Külön személyleírás és különös ismertetőjel nem állt rendelkezésre ugyancsak a nagyfokú bomlás miatt. Mint írják, "feltehetően" férfiról van szó.
A 186-190 centiméter magas holttesten egy kékes színű úgynevezett munkáskabátot és egy meghatározhatatlan színű nadrágot azonosítottak be, amelyen Körber Modelle Eurostyle felirat volt látható a derékrészen belül. Emellett a fenti nadrág alatt egy másik, feltehetően korábban zöld színű nadrágot is találtak a testen – ezen korábban volt egy öv, ugyancsak meghatározhatatlan színben. Lábain ismeretlen színű zoknit és 45-ös méretű, zöld színű gumicsizmát viselt.
A rendőrök az elhunyt zsebeiben egy darab Mátyás cigarettadohányos zacskót találtak, gyufával és fehér színű kötözőmadzaggal, nadrágjának zsebéből pedig egy bordós-lilás szegélyű zsebkendőbe tekerve Pakli típusú cigarettadohány került elő zacskóban. Továbbá szintén a nadrágjának zsebéből egy Poland 25,0 kg feliratú, feltehetően cementeszsákról származó papírdarabra bukkantak.
Egészségügyi előzmények
A rendőrségi honlapon olvasható információk szerint a helyszíni szemle során jelen lévő igazságügyi orvosszakértő durva csontsérülést nem talált. A koponyán hátul, a nyakszirt táján 1,5x1 centiméter nagyságú mélyedés volt látható két oldalon csontos kitüremkedéssel – az elváltozás vagy fejlődési variáció vagy korábbi koponyaműtét helye lehetett. A lelet állapota alapján a halál oka nem volt megállapítható, az idegenkezűséget az igazságügyi orvosszakértő nem valószínűsítette. A halál beálltát a feltalálást megelőzően több héttel vagy hónappal korábbra tette.
Felismeri? Tegyen bejelentést!
Amennyiben van elképzelése arról, ki lehet a szóban forgó személy, tegyen bejelentést a rendőrségi űrlapon keresztül, amely ide kattintva érhető el.