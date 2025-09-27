szeptember 27., szombat

Huszonöt éve ismeretlen elhunyt

2 órája

Egyelőre semmit nem tudni a Sárosdnál elgázolt, 45 éves férfi kilétéről

Címkék#eltűnt személy#ismeretlen holttest#körözés

A Sárosd és Szabadegyháza közötti vasútvonalon elhunyt egy férfi. Az eddig ismeretlen holttestet – valószínűleg – 2000. november 5-én gázolták el, amelynek következében azonnal életét vesztette. A rendőrség azóta nem tudta azonosítani az elhunytat, holott a személyleírás egészen teljes körű.

Feol.hu

A 166-170 centiméter magas férfi közepes testalkatú, hajának színe fekete (a halántékán több ősz hajszállal), a szeme barnászöld, arca bajszos – közepesen dús, sötét-őszes színű –, a jobb lába pedig rövidebb. Az ismeretlen holttestet huszonöt évvel ezelőtt, 2000. november 5-én találták meg Sárosd közelében, s feltételezhetően ezen a napon gázolták el.

Ismeretlen holttest Sárosdnál: huszonöt éve nem tudni, ki a gázolás áldozata
Ismeretlen holttest Sárosdnál: huszonöt éve nem tudni, ki a gázolás áldozata
Fotó: Dzelaluddin / Forrás: Shutterstock (illusztráció)

Az ismeretlen holttest részletesebb leírása

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a személy beazonosításában. A részletes leírás szerint a fogazatát tekintve egy koronája korábban letört, fémtömést kapott, valamint több foga is hiányzik, illetve az egyik fogba fémcsapot helyeztek. Fogínye kissé sorvadt. 

Egyéb különös ismertetőjegyei közé tartozik, hogy mindkét felkaron a könyökhajlatig terjedően több lencsényi nagyságú pigmenthiány észlelhető, a jobb lába pedig 8 centiméterrel rövidebb a bal alsó végtagnál. A térdízületben a nyújtás mintegy 15 fokkal elmarad az ellenoldalinál. 

Az elhunytnál a következő tárgyakat találták: egy doboz gyufa, tok nélküli, piros mintás esernyő, illetve Liberty feliratú karóra.

Felismeri? Tegyen bejelentést!

Amennyiben van elképzelése arról, ki lehet a szóban forgó személy, tegyen bejelentést a rendőrségi űrlapon keresztül, amely ide kattintva érhető el.

 

