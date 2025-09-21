27 perce
Sokk Fejérben: holttestet találtak a városi kiserdőben
Rossz hírek érkeztek! Dunaújvárosban újabb szörnyűség történt, ami ismét megrázta a várost. Társlapunk információi szerint vasárnap délelőtt emberi holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdő területén. A helyszínt a rendőrség lezárta.
A duol.hu nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. A rendőrség később válaszolt a portálnak a holttesttel kapcsolatban, amelyben kizárta az az idegenkezűséget. További RÉSZLETEK ITT!
A holttest mellett, Dunaújvárost egy másik eset is megrázta
A hét közepén írtunk róla, hogy egy 41 éves férfi, egy kiskorú gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszakot követett el a kiserdőben, a rendőrség elfogta, a bíróság pedig kimondta az ítéletet. RÉSZLETEK Itt!
Drámai részletek: így rángatta a sűrűbe a 12 éves fiút a dunaújvárosi pedofil