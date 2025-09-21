szeptember 21., vasárnap

Szörnyű

1 órája

Sokk Fejérben: holttestet találtak a városi kiserdőben

Rossz hírek érkeztek! Dunaújvárosban újabb szörnyűség történt, ami ismét megrázta a várost. Társlapunk információi szerint vasárnap délelőtt emberi holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdő területén. A helyszínt a rendőrség lezárta.

Feol.hu

A duol.hu nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. A rendőrség később válaszolt a portálnak a holttesttel kapcsolatban, amelyben kizárta az az idegenkezűséget. További RÉSZLETEK ITT!

Dunaújvárosban újabb szörnyűség történt, ami ismét megrázta a várost. Holttestet találtak a kiserdőben...
Dunaújvárosban újabb szörnyűség történt: holttest a kiserdőben...
Forrás:  Facebook

A holttest mellett, Dunaújvárost egy másik eset is megrázta

A hét közepén írtunk róla, hogy egy 41 éves férfi, egy kiskorú gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszakot követett el a kiserdőben, a rendőrség elfogta, a bíróság pedig kimondta az ítéletet. RÉSZLETEK Itt!

 

 

