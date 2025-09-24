Most érkezett: újabb halálos baleset történt az autópályán

​Ahogy arról beszámoltunk, az ütközés az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényén, Tata közelében történt, ahol egy személyautó egy teherautóval ütközött. A helyszínen azonnali pályazár lépett érvénybe, és mentőhelikopter is érkezett a sérültekhez. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint halálos baleset történt, amelyben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

A régió ismét gyászol, újabb halálos baleset az M1-es autópályán.

Forrás: MTI/Illusztráció

Úgy tudni, ​a rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset körülményeit. A pályazár véget ért, de a forgalom jelentős mértékben torlódik a környéken. Az MKIF több mint 15 km-es dugóról adott ki tájékoztatást. Kérjük a sofőröket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel.