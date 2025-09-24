1 órája
Most érkezett: újabb halálos baleset történt az autópályán
Ismét hatalmas ütközés történt Magyarország legveszélyesebb útjaként emlegetett sztrádán. A régió ismét gyászol, hiszen alig egy héttel egy korábbi, halálos baleset után, újabb tragédia rázta meg a környéket. Újabb életet követelt az M1-es autópályán történt baleset.
Ahogy arról beszámoltunk, az ütközés az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényén, Tata közelében történt, ahol egy személyautó egy teherautóval ütközött. A helyszínen azonnali pályazár lépett érvénybe, és mentőhelikopter is érkezett a sérültekhez. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint halálos baleset történt, amelyben egy férfi a helyszínen életét vesztette.
Úgy tudni, a rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset körülményeit. A pályazár véget ért, de a forgalom jelentős mértékben torlódik a környéken. Az MKIF több mint 15 km-es dugóról adott ki tájékoztatást. Kérjük a sofőröket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel.
10 napja volt az előző halálos baleset
Akkor egy nő szörnyű halált halt. Szeptember 14-én kora reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán úgy tudni, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.