A rendőrség lecsapott a tettesre

2 órája

Megnyugodhatnak a lakók, elfogták a gyújtogatót

Címkék#sárbogárd#gyújtogató#tetőszerkezet#rendőrség#ingatlan#családi ház#tűz

​A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint sikeresen elfogtak egy 32 éves férfit, aki gyaníthatóan felgyújtott egy lakatlan családi házat Dél-Fejérben, Sárkeresztúron. A sárbogárdi rendőrök egy napon belül elfogták a gyújtogatót.

Feol.hu

Egy sárkeresztúri nő tett bejelentést szeptember 19-én este, miszerint egy lakatlan családi házát felgyújtották és a tűz következtében az épület teljesen lakhatatlanná vált. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és a helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a tettes nem először próbált meg kárt okozni az ingatlanban. A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából kiderült, néhány héttel korábban már megkísérelte felgyújtani a házat, akkor a tetőszerkezet részben károsodott, ám ezúttal sikerrel járt. A 32 éves gyújtogató férfit a sárbogárdi nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.

Megpróbálta felgyújtani, végül le is égett az ingatlan, ám a gyújtogató pechére a sárbogárdi rendőrség munkatársai gyorsan lecsaptak rá.
Megpróbálta felgyújtani, végül le is égett az ingatlan, elkapták a gyújtogatót.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

 

 

