Megnyugodhatnak a lakók, elfogták a gyújtogatót

Egy sárkeresztúri nő tett bejelentést szeptember 19-én este, miszerint egy lakatlan családi házát felgyújtották és a tűz következtében az épület teljesen lakhatatlanná vált. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és a helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a tettes nem először próbált meg kárt okozni az ingatlanban. A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából kiderült, néhány héttel korábban már megkísérelte felgyújtani a házat, akkor a tetőszerkezet részben károsodott, ám ezúttal sikerrel járt. A 32 éves gyújtogató férfit a sárbogárdi nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.

Megpróbálta felgyújtani, végül le is égett az ingatlan, elkapták a gyújtogatót.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség