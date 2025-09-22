44 perce
Megnyugodhatnak a lakók, elfogták a gyújtogatót
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint sikeresen elfogtak egy 32 éves férfit, aki gyaníthatóan felgyújtott egy lakatlan családi házat Dél-Fejérben, Sárkeresztúron. A sárbogárdi rendőrök egy napon belül elfogták a gyújtogatót.
Egy sárkeresztúri nő tett bejelentést szeptember 19-én este, miszerint egy lakatlan családi házát felgyújtották és a tűz következtében az épület teljesen lakhatatlanná vált. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és a helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a tettes nem először próbált meg kárt okozni az ingatlanban. A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából kiderült, néhány héttel korábban már megkísérelte felgyújtani a házat, akkor a tetőszerkezet részben károsodott, ám ezúttal sikerrel járt. A 32 éves gyújtogató férfit a sárbogárdi nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.