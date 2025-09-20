Baleset
7 órája
Gyermek is megsérült a Sárszentmihályi balesetben – helyszíni fotók
Több sérültje is volt a sárszentmihályi balesetnek. Egy gyermeket kórházba szállítottak.
Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy szeptember 18-án délben Sárszentmihályon, Székesfehérvár közelében, egy személyautó parkoló járműnek ütközött, majd az ütközés erejétől felborult. Riasztották a mentőket is a balesethez, amelyben az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy gyermek is megsérült. További vizsgálatok és megfigyelések céljából kórházba szállították. Egy 20 év körüli nőt a helyszínen láttak el könnyebb sérülésekkel.
A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közzé tett:
Gyermek sérültje is volt a sárszentmihályi balesetnekFotók: Katasztrófavédelem
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre