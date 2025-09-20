Gyermek is megsérült a Sárszentmihályi balesetben – helyszíni fotók

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy szeptember 18-án délben Sárszentmihályon, Székesfehérvár közelében, egy személyautó parkoló járműnek ütközött, majd az ütközés erejétől felborult. Riasztották a mentőket is a balesethez, amelyben az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy gyermek is megsérült. További vizsgálatok és megfigyelések céljából kórházba szállították. Egy 20 év körüli nőt a helyszínen láttak el könnyebb sérülésekkel.

Forrás: Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közzé tett: