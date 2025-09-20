szeptember 20., szombat

Baleset

3 órája

Gyermek is megsérült a Sárszentmihályi balesetben – helyszíni fotók

Több sérültje is volt a sárszentmihályi balesetnek. Egy gyermeket kórházba szállítottak.

Feol.hu

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy szeptember 18-án délben Sárszentmihályon, Székesfehérvár közelében, egy személyautó parkoló járműnek ütközött, majd az ütközés erejétől felborult. Riasztották a mentőket is a balesethez, amelyben az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy gyermek is megsérült. További vizsgálatok és megfigyelések céljából kórházba szállították. Egy 20 év körüli nőt a helyszínen láttak el könnyebb sérülésekkel.

Egy gyermek is megsérült a balesetben.
Egy gyermek is megsérült a balesetben.
Forrás: Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közzé tett:

Gyermek sérültje is volt a sárszentmihályi balesetnek

Fotók: Katasztrófavédelem

 

 

 

 

