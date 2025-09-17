Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja

A család teljesen összetört, és bár Szigeti Barbara Júliát augusztus 30-án végső nyugalomra helyezték a szabadbattyáni temetőben, a tragédia óta nem tudtak túllépni a történteken. Folyamatosan csak egy dolog jár a fejükben: „Mi történhetett?" Különösen fájdalmas számukra, hogy a fiatal pár által tervezett közös otthon azóta is üresen áll. Mivel a rendőrségtől egyelőre nem kaptak számukra kielégítő tájékoztatást, a család kétségbeesve keresi a segítséget, hogy tisztázzák a Soponya-Kisláng összekötő úton történt halálos baleset körülményeit, és méltóképpen le tudják zárni a gyászt.

Mát egy hónap telt el a tragédia óta, Szigeti Barbara családja gyászol és szemtanúkat keres.

Sokan gyászolták Barbarát, a család felhívást tett közzé

Szigeti Barbara húga, Orsi összetörten nyilatkozott a FEOL-nak, kétségbeesetten, könnyes szemmel mesélt a család reménytelenségéről, és a nyilvánosság felé fordult a következő felhívással:

Azok, akik elveszítették az életüket ebben a tragikus balesetben, már nem tudják megvédeni magukat, nem tudják elmondani a saját igazukat. Az igazságszolgáltatás sem tudja őket többé meghallgatni. Ezért most a szemtanúk tanúsága az egyetlen reményünk arra, hogy az augusztus 8-án este, 19.15 óra körül történt halálos baleset körülményeit megtudjuk, jóformán a hatóságoktól semmi felvilágosítást nem kaptunk. Egyszerűen szeretnénk megtudni az igazságot, hogy pontosan mi történt!

– mondta Orsi, az elhunyt mentőtiszt húga.

Szigeti Barbaráról az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház is megemlékezett.

A család arra kéri a szemtanúkat, hogy minden apró részlettel keressék fel őket az [email protected] e-mail-címen.