Amikor a napfény eltűnt: Így gyászolt az egész megye (fotók, videó)

A közlekedési balesetek mellett sokkoló lakástűz és csecsemőgyilkosság is történt. Ezek az esetek nemcsak az érintett családok, hanem az egész közösség számára mély sebeket hagytak. A tragédiák szinte mindennaposak voltak a hírekben, figyelmeztetve minket a sors kiszámíthatatlanságára és az élet törékenységére. ​Az Országos Mentőszolgálat, a rendőrség és a tűzoltóság tagjai becsülettel helytálltak. A tűzoltóknak sokszor feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a balesetek áldozatait az összetört autók fogságából. Riasztáskor azonnal a helyszínre értek, de sajnos sokszor már ők sem tudtak segíteni. A gyászoló családoknak vigasztalást kívánunk, és együtt érzünk a veszteségükkel.

Szavak, amik vigasztalást hozhatnak a legmélyebb gyászban. Soponya-Kisláng összekötő úton történt szörnyűség az egész országot megrázta.

Forrás: TV2

Gyász: Tragédia árnyékolta be a székesfehérvári fesztivált

Már a nyár első hónapja sem telhetett el sokkoló történés nélkül. A székesfehérvári Tűzzel-Vassal Fesztivált a vidámság mellett szomorúság ia belengte, miután kiderült, hogy az ismert kézműves mester motorjával Budapesten halálos balesetet szenvedett.