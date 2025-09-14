szeptember 14., vasárnap

A sötétség nyara

1 órája

Amikor a napfény eltűnt: Így gyászolt az egész megye (fotók, videó)

Címkék#Soponya#Velencei-tó#gyilkosság#csecsemő#Székesfehérvár#főút#gyász#tragédia#halálos baleset#M1-es autópálya

A hírek lesújtó képeket festenek. Feketébe borultak a közösségi oldalak, és gyászba borult az egész megye. Sajnos az elmúlt nyár sem maradt tragédiák, megmagyarázhatatlan esetek, és fel nem fogható szerencsétlenségek nélkül. Vízbefulladások, halálos közúti balesetek, és más tragédiák árnyékolták be a szép időt.

Feol.hu

A közlekedési balesetek mellett sokkoló lakástűz és csecsemőgyilkosság is történt. Ezek az esetek nemcsak az érintett családok, hanem az egész közösség számára mély sebeket hagytak. A tragédiák szinte mindennaposak voltak a hírekben, figyelmeztetve minket a sors kiszámíthatatlanságára és az élet törékenységére. ​Az Országos Mentőszolgálat, a rendőrség és a tűzoltóság tagjai becsülettel helytálltak. A tűzoltóknak sokszor feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a balesetek áldozatait az összetört autók fogságából. Riasztáskor azonnal a helyszínre értek, de sajnos sokszor már ők sem tudtak segíteni. A gyászoló családoknak vigasztalást kívánunk, és együtt érzünk a veszteségükkel.

Szavak, amik vigasztalást hozhatnak a legmélyebb gyászban. Egy cikk a nyár legsötétebb pillanatairól, amikre nem voltunk felkészülve.
Szavak, amik vigasztalást hozhatnak a legmélyebb gyászban. Soponya-Kisláng összekötő úton történt szörnyűség az egész országot megrázta.
Forrás: TV2

Gyász: Tragédia árnyékolta be a székesfehérvári fesztivált

Már a nyár első hónapja sem telhetett el sokkoló történés nélkül. A székesfehérvári Tűzzel-Vassal Fesztivált a vidámság mellett szomorúság ia belengte, miután kiderült, hogy az ismert kézműves mester motorjával Budapesten halálos balesetet szenvedett.

Július borzalmas tragédiái

A július hónap több különálló tragédiát hozott, amelyek mélyen megrázták a helyi közösségeket. Vízbefulldás, pokoli lángok és a közúti balesetek is áldozatot követeltek. 

Holttest a Velencei-tónál

Egy júliusi péntek kora reggel egy futó fedezett fel egy holttestet a Velencei-tó vizében. A rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, és a férfi testét kiemelték a vízből. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy az elhunyt egy 35 éves férfi. 

Halálos lakástűz Fehérvár közelében

​Székesfehérvártól nem messze egy négylakásos ingatlanban csaptak fel a lángok. A borzalmas tűzesetben egy ember életét vesztette. A kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, és a tűz elfojtása után találták meg az áldozatot. A tűz okának megállapítása érdekében tűzvizsgálati eljárás indult.

Horrorbaleset az M1-esen

Az M1-es autópálya megyehatárhoz közel eső szakaszán egy 10 éves gyerek és három felnőtt halt meg. Hiába riasztottak 10 mentőegységet, köztük mentőhelikoptert és gyermekrohamkocsit is a helyszínre, őket már nem tudták megmenteni. Az MKIF itt vette be elöszőr a bámészkodók ellen a „NO PHOTO” molinót.

Halálos baleset Zámolynál

A 8123-as út nemcsak a napokban, de július elején halálos áldozatot követelt. Egy édesanya halt bele sérülésibe, miután személyautójával frontálisan ütközött egy kamionnal.

Tömegbaleset a főúton

Négyes karambol és teljes útzár volt a 62-es főúton. Három személyautó és egy kamion is érintett volt a balesetben. Sajnos egyikük nem élte túl.

Augusztus borzalmai

Megdöbbentő tragédia: megölték a kéthetes csecsemőt

A Paksi Rendőrkapitányság először eltűnés miatt adott ki körözést egy mindössze kéthetes kisfiú ügyében, azonban a keresés szívszorító véget ért: a csecsemőt holtan találták meg Nagydorog határában.

Gárdonyi gyilkosság

Előbb édesanyjával végzett a férfi, majd bevallotta szörnyű tettét testvérének, végül pedig saját életének is véget vetett. Ép ésszel fel nem fogható eset történt augusztus 17-én, vasárnap Gárdonyban.

Tragédia a benzinkúton

Fejér vármegye ismét gyászol. Felfoghatatlan tragédia rázta meg ugyanis Előszállást és környékét, miután kiderült, hogy halálos baleset történt hajnalban egy benzinkúton. 2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta.

Halál úttá vált a Kisláng-Soponya közötti összekötő

 Szívszorító tragédia történt augusztus 8-án késő este a Soponya-Kisláng összekötő úton, ám a környékbeli települések lakói azóta sem ocsúdtak fel a sokkból. A szolgálatból tartott hazafelé a fiatal mentőtiszt és férje, amikor bekövetkezett a végzetes frontális baleset. A fehérvári kórház és az Országos Mentőszolgálat is egy emberként búcsúzott kollégájától.

Hiába várták haza a családapát

A Budapest–Balaton-kerékpárút (közismertebb nevén: BuBa) etyeki szakaszán több súlyos baleset történt. Egyiknél egy családapa olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A Tour de Hongrie szervezői léptek az etyeki önkormányzattal közösen az érintett szakaszon, figyelemfelkeltő táblákat raktak ki.

 

