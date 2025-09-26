szeptember 26., péntek

Tűzeset

1 órája

Garázs égett Lepsényben

A helyiségből egy iparigáz-palackot is kivittek.

Feol.hu
Garázs égett Lepsényben

Illusztráció

Forrás: feol archív

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Lepsényben, a Ferenc utcában. A helyszínen tartózkodók kezdték oltani a lángokat, az esethez a polgárdi önkormányzati, valamint a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok több vízsugárral oltották a tüzet, amely elérte a szomszédos melléképületek tetejét is. – tájékoztat a katasztrofavedelem.hu 

 

