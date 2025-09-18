szeptember 18., csütörtök

Végezzünk próbafűtést!

33 perce

Ingyenes ellenőrzés menthet életet: fontos tanácsok a fűtési szezon kezdetére

A tél és így a hideg idő közeledtével különösen fontos felkészülni a lakások biztonságos fűtésére. A fűtési szezon előtt ajánlott otthon próbafűtést végezni, hiszen így időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és még a komoly hidegek beállta előtt elvégeztethetők a szükséges javítások.

Feol.hu

A szakemberek szerint a fűtési szezon kezdete előtt mindenképpen célszerű ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, valamint kéményseprővel átvizsgáltatni a kéményt. Ez azért is különösen fontos, mert a lánggal működő eszközök hibái lakástűzhöz vagy akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. A fűtőberendezéseket évente ajánlott átnézetni, míg a kéményeket gázüzemű rendszernél kétévente, szilárd tüzelés esetén évente. Az ingyenes kéményellenőrzés iránt nagy a kereslet, főként a szezon kezdete előtt, de a szolgáltatást a fűtési szezon alatt is igénybe lehet venni – hangsúlyozza közleményében a katasztrófavédelem.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Fűtési szezon-kisokos

A családi házak lakóinak időpontot kell egyeztetniük, amelyet telefonon a 1818-as számon, vagy a katasztrófavédelem online felületén lehet megtenni. A társasházakban automatikusan megjelennek a kéményseprők. Fontos, hogy a fűtőeszközök közelében ne tároljanak éghető anyagokat; a tűzifából is csak a szükséges mennyiséget tartsák a helyiségben, biztonságos távolságra a kazántól vagy kandallótól. A kipattanó szikrák ellen parázsfelfogó tálca, a hamu kezelésére pedig fémedény használata ajánlott.

A tüzelőanyag megválasztása szintén kulcsfontosságú: hulladékkal, nedves vagy kezelt fával tilos fűteni, mert fokozottan károsítja a kéményt és jelentősen növeli a tűzveszélyt. Évente mintegy 800 kéménytűz keletkezik ezek miatt. Végül, a biztonság növelése érdekében, ajánlott szén-monoxid-érzékelőt és füstjelzőt is elhelyezni az otthonokban, amelyek időben figyelmeztetnek a veszélyre.

 

