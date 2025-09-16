33 perce
Figyelem! Nyom nélkül eltűnt a képen látható Fejér vármegyei nő, most te is segíthetsz
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a nyilvánosság segítségét kéri egy 36 éves dunaújvárosi nő, Pesei Brigitta eltűnése ügyében. A nő a múlt héten, szeptember 9-én távozott otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. A hatóságok eddigi erőfeszítései a felkutatására nem vezettek eredményre, a rendőrség a lakossághoz fordult az eltűnt hölgy miatt.
A duol.hu a rendőrség közleményére hivatkozva részletezi, hogy a 36 éves Pesei Brigitta körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. Amikor utoljára látták, kék farmer nadrágot, barna átmeneti kabátot és barna cipőt viselt. További részletek ITT! Bejelentést a 112-es segélyhívón is tehet az eltűnt dunaújvárosi hölggyel kapcsolatban.