Figyelem! Nyom nélkül eltűnt a képen látható Fejér vármegyei nő, most te is segíthetsz

A duol.hu a rendőrség közleményére hivatkozva részletezi, hogy a 36 éves Pesei Brigitta körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. Amikor utoljára látták, kék farmer nadrágot, barna átmeneti kabátot és barna cipőt viselt. További részletek ITT! Bejelentést a 112-es segélyhívón is tehet az eltűnt dunaújvárosi hölggyel kapcsolatban.

Nyomtalanul eltűnt a képen látható Pesei Brigitta.

Forrás: Police.hu



