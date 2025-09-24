Rendőrök, polgárőrök és egy nyomkövető kutya kereste a nádasdladányi kisfiút

Segítségkérő bejegyzések lepték el a közösségi médiát kedd délután az eltűnt kisfiú, Dominik miatt, akit szerencsére rövid idő alatt megtaláltak.

Egy órán belül lett meg az eltűnt kisfiú.

Fotó: PeopleImages

Kedden tett bejelentést egy édesanya a rendőrségen arról, hogy nem találja 8 éves gyermekét, Dominikot. A bejelentés után a rendőrök azonnal, nagy létszámmal megkezdték a keresést, amelyhez nyomkövető szolgálati ebet is magukkal vittek, továbbá több polgárőr is csatlakozott hozzájuk – tudta meg a feol.hu a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától.

Örömhír: egy órán belül megtalálták az eltűnt kisfiút

Végül a keresés nem volt hiábavaló, Dominikot szerencsére egy órán belül egy polgárőr találta meg Nádasdladányban, így a járőrök sérülésmentesen átadták az édesanyjának.

Korábban a Bács-Kiskun megyei Miske községben történt hasonló, gyermekeltűnéssel foglalkoztunk részletesebben, ám ott sajnos tragédiába torkollott a keresés. Szerencsére Dominik esetében boldog lett a végkifejlet és újra együtt lehet a család.











