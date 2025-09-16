A rendőrség továbbra is segítséget kér az eltűnt túrázó felderítésében

Szeptember 7-én indult el otthonából, Budapestről túrázni a Pilisbe, de azóta tartózkodási helye ismeretlen. Az utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A Pest vármegyei rendőrök az elmúlt napokban tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket és hívásforgalmi adatokat elemeztek. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével terepkutatásokat végeztek, drónokat is bevetettek az eltűnt Kaszás Nikolett kereséséhez.

Eltűnt Kaszás Nikolett: egy ország reménykedik abban, hogy megtalálják

Forrás: Police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett: mi tudható eddig az esetről?

A jelenlegi információk alapján az eltűnéssel kapcsolatban nem merült fel gyanús körülmény – derül ki a rendőrség honlapjáról –, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A nyomozók folyamatosan folytatják az adatgyűjtést, tanúk keresését és kihallgatását.

Az eltűnéskor viselt ruházat

Forrás: Police.hu

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki bármilyen érdemleges információval rendelkezik Kaszás Nikolett eltűnése vagy tartózkodási helye ügyében, haladéktalanul jelentkezzen a 06-1-236-28-93-as telefonszámon, a Telefontanú zöldszámon (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívón.