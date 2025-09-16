szeptember 16., kedd

Kaszás Nikolettet keresik

47 perce

A rendőrség továbbra is segítséget kér az eltűnt túrázó felderítésében

Címkék#Kaszás Nikolett#eltűnt#túrázó#rendőrség

Egy ország beszél róla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig körözési eljárást folytat. Az eltűnt Kaszás Nikolett 27 éves, 160 centiméter magas, vékony testalkatú nő, barna hajjal és szemmel.

Feol.hu

Szeptember 7-én indult el otthonából, Budapestről túrázni a Pilisbe, de azóta tartózkodási helye ismeretlen. Az utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A Pest vármegyei rendőrök az elmúlt napokban tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket és hívásforgalmi adatokat elemeztek. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével terepkutatásokat végeztek, drónokat is bevetettek az eltűnt Kaszás Nikolett kereséséhez.

Eltűnt Kaszás Nikolett: egy ország reménykedik abban, hogy megtalálják
Eltűnt Kaszás Nikolett: egy ország reménykedik abban, hogy megtalálják
Forrás:  Police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett: mi tudható eddig az esetről?

A jelenlegi információk alapján az eltűnéssel kapcsolatban nem merült fel gyanús körülmény – derül ki a rendőrség honlapjáról –, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A nyomozók folyamatosan folytatják az adatgyűjtést, tanúk keresését és kihallgatását.

Az eltűnéskor viselt ruházat
Forrás:  Police.hu

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki bármilyen érdemleges információval rendelkezik Kaszás Nikolett eltűnése vagy tartózkodási helye ügyében, haladéktalanul jelentkezzen a 06-1-236-28-93-as telefonszámon, a Telefontanú zöldszámon (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívón.

