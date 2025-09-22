A rendőrségi ellenőrzés lezárult, de hamarosan folytatás várható – galéria

Befejeződött a szeptember 16-a és 22-e között zajló közlekedésbiztonsági ellenőrzés-sorozat, melynek fő célja a súlyos balesetek megelőzése volt. Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) kezdeményezésére valósult meg, és országos szinten zajlott, így Fejér vármegyében is több helyszínen ellenőrizték a közlekedőket.

Székesfehérváron az akció utolsó napján a rendőrök a Széchenyi úti aluljárónál állították meg az autósokat és a kétkerekű járművekkel közlekedőket. Kiemelten figyelték a kézben tartott mobiltelefon használatát, a biztonsági övek, gyermekbiztonsági rendszerek és a motoros bukósisakok meglétét. - A program során azonban nem csak ezeket ellenőriztük – kiemelt figyelmet fordítottunk minden olyan jogsértésre, amely a legveszélyesebb, leggyakoribb baleseti ok – emelte ki az alezredes. Hozzátette: - Ide tartozik az elsőbbség meg nem adása, az előzési és irányváltoztatási szabályok megszegése, a kanyarodási szabálytalanságok, de az akció során az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőröket is kiszűrtük.