Katasztrófa az M7-esen: 10 kilométeres dugót okoz a mentés
Jelentős fennakadásokat okoz egy kiégett kamion az M7-es autópályán, Székesfehérvár és Polgárdi között. A baleset miatti műszaki mentés még most is zajlik, a dugó hossza meghaladja a 10 kilométert. A mentő is reagált.
A balesetről a Feol elsők között számolt be: egy kamion kapott lángra, a jármű teljes terjedelmében égett. A sofőrnek szerencsére még időben sikerült elhagynia a fülkét, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket. Hatalmas a dugó jelenleg.
Az MKIF tájékoztatása szerint a műszaki mentés folyamatban van Székesfehérvár és Polgárdi között az M7-esen, de a forgalom már két sávon is halad. Ennek ellenére a hatalmas dugó továbbra is nehezíti a közlekedőket.
OMSZ reagált a balesetre
Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit kellett kórházba szállítani további vizsgálatok és megfigyelések céljából.
A hatóságok kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.
Videó: Így lángolt a kamion az M7-esen, olvasónk is teljesen ledöbbent