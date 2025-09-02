szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórházba szállították a sérültet

42 perce

Katasztrófa az M7-esen: 10 kilométeres dugót okoz a mentés

Címkék#kamion#baleset#kórház#M7-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#Székesfehérvár#tűz

Jelentős fennakadásokat okoz egy kiégett kamion az M7-es autópályán, Székesfehérvár és Polgárdi között. A baleset miatti műszaki mentés még most is zajlik, a dugó hossza meghaladja a 10 kilométert. A mentő is reagált.

Feol.hu

​A balesetről a Feol elsők között számolt be: egy kamion kapott lángra, a jármű teljes terjedelmében égett. A sofőrnek szerencsére még időben sikerült elhagynia a fülkét, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket. Hatalmas a dugó jelenleg.

Jelentős dugót okoz egy kiégett kamion műszaki mentése az M7-es autópályán, Székesfehérvár és Polgárdi között.
Jelentős dugót okoz egy kiégett kamion műszaki mentése az M7-es autópályán
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

​Az MKIF tájékoztatása szerint a műszaki mentés folyamatban van Székesfehérvár és Polgárdi között az M7-esen, de a forgalom már két sávon is halad. Ennek ellenére a hatalmas dugó továbbra is nehezíti a közlekedőket.

OMSZ reagált a balesetre

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit kellett kórházba szállítani további vizsgálatok és megfigyelések céljából.

​A hatóságok kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu