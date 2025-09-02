Katasztrófa az M7-esen: 10 kilométeres dugót okoz a mentés

​A balesetről a Feol elsők között számolt be: egy kamion kapott lángra, a jármű teljes terjedelmében égett. A sofőrnek szerencsére még időben sikerült elhagynia a fülkét, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket. Hatalmas a dugó jelenleg.

Jelentős dugót okoz egy kiégett kamion műszaki mentése az M7-es autópályán

Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

​Az MKIF tájékoztatása szerint a műszaki mentés folyamatban van Székesfehérvár és Polgárdi között az M7-esen, de a forgalom már két sávon is halad. Ennek ellenére a hatalmas dugó továbbra is nehezíti a közlekedőket.

OMSZ reagált a balesetre

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit kellett kórházba szállítani további vizsgálatok és megfigyelések céljából.

​A hatóságok kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.