Így csaptak le a drogbandára, életfogytiglant is kaphatnak (videó)

A baracsi férfi és dunaújvárosi társainál 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel 30 millió forint. Mindemellett droghoz használt eszközöket is találtak a rendőrök a házkutatás során.

Újabb drogkereskedő hálózatot számoltak fel Fejér vármegyében.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Mint arról a Fejér vármegyei rendőrség beszámolt, őrizetbe vették a drogbanda tagjait és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A bűncselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

Ha valakinek tudomása van dílerek tevékenységéről a lakókörnyezetében, neve elhallgatásával bejelentést tehet a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, vagy hívhatja a 112-es segélyhívót.

A Főügyészség is megszólalt a drogbandával kapcsolatban

Fejér Vármegyei Főügyészség szintén közleményt adott ki, amelyben kiemelte, hogy a megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak egyike 2025. április 9-től 2025. szeptember 21-ig Dunaújvárosban és környékén élettársával, egy alkalmazottjával, valamint annak ismerősével kábítószert értékesített.

A házkutatások során a hatóság:

mintegy 6 kg amfetamint,

0,5 kg heroint,

kokaint,

az értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le

A Főügyészség hozzátette azt is, hogy a gyanúsítottak vonatkozásában a bűnismétlés veszélye fennáll, ezért kezdeményezték letartóztatásukat, aminek a bíróság helyt adott.

A DELTA folytatja a razziát

A rendőrségi közleményben kiemelik, a kábítószer fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel jár, emberi életeket és családokat tehet tönkre. Korábban is számos kábítószer-kereskedőt fogtak el a Fejér vármegyei egyenruhások. Az áprilisban elfogadott új drogtörvény zéró tolerancia elvét vallja.

A NAV is akciózott

