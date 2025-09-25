szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zéró tolerancia

3 órája

Így csaptak le a drogbandára, életfogytiglant is kaphatnak (videó)

Címkék#börtön#bíróság#Delta#rendőrség#drogbanda#kábítószer

Így csaptak le a bűnbandára a Fejér vármegyében. Életfogytiglant is kaphatnak azok a kábítószer-kereskedők, akiket a Fejér vármegyei rendőrség munkatársai összehangolt akció keretében a Baranya vármegyei kollégánkkal hajtottak végre hétfőn. A drogbanda a gyanú szerint közel fél éven keresztül értékesített kábítószert.

Feol.hu

A baracsi férfi és dunaújvárosi társainál 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel 30 millió forint. Mindemellett droghoz használt eszközöket is találtak a rendőrök a házkutatás során.

Elképesztő felvételt közölt a rendőrség. Újabb drogkereskedő hálózatot számoltak fel Fejér vármegyében, miközben folytatják a hajtóvadászatot.
Újabb drogkereskedő hálózatot számoltak fel Fejér vármegyében.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Mint arról a Fejér vármegyei rendőrség beszámolt, őrizetbe vették a drogbanda tagjait és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A bűncselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. 

Ha valakinek tudomása van dílerek tevékenységéről a lakókörnyezetében, neve elhallgatásával bejelentést tehet a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, vagy hívhatja a 112-es segélyhívót.

A Főügyészség is megszólalt a drogbandával kapcsolatban

Fejér Vármegyei Főügyészség szintén közleményt adott ki, amelyben kiemelte, hogy a megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak egyike 2025. április 9-től 2025. szeptember 21-ig Dunaújvárosban és környékén élettársával, egy alkalmazottjával, valamint annak ismerősével kábítószert értékesített.

A házkutatások során a hatóság:

  • mintegy 6 kg amfetamint, 
  • 0,5 kg heroint, 
  • kokaint, 
  • az értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le

A Főügyészség hozzátette azt is, hogy a gyanúsítottak vonatkozásában a bűnismétlés veszélye fennáll, ezért kezdeményezték letartóztatásukat, aminek a bíróság helyt adott.

A DELTA folytatja a razziát

A rendőrségi közleményben kiemelik, a kábítószer fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel jár, emberi életeket és családokat tehet tönkre. Korábban is számos kábítószer-kereskedőt fogtak el a Fejér vármegyei egyenruhások. Az áprilisban elfogadott új drogtörvény zéró tolerancia elvét vallja. 

A NAV is akciózott

Ma reggel számoltunk be róla, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az M7-es autópályán csaptak le, ahol egy román kisbuszban bukkantak jelentős mennyiségű marihuánára, több mint 4 kg-mot foglaltak le. Részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu