1 órája

Dráma a Velencei-tavon! Bajba jutott vitorlázókat mentettek ki a rendőrök

Egy kellemes nyárutói hajókázás válhatott volna rémálommá a Velencei-tó közepén, amikor egy vitorlás kishajó műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált. Négy budapesti utas rekedt a vízen – de szerencsére a rendőrök gyorsan a segítségükre siettek.

Feol.hu
Dráma a Velencei-tavon! Bajba jutott vitorlázókat mentettek ki a rendőrök

Forrás: feol archív

Szeptember 2-án kora délután futott be a riasztás a hatóságokhoz: a Velencei-tó Hosszú-tisztás nevű területén egy vitorlás hajó műszaki probléma miatt vesztegelni kényszerült. A fedélzeten négy fő tartózkodott, akik nem tudták folytatni útjukat, ezért biztonsági okokból horgonyt vetettek, majd segítséget kértek – tette közzé közösségi oldalán a Fejér vármegyei rendőrség.

A történtek helyszínére a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízirendészeti egysége azonnal elindult. A bajba jutott hajót hamar megtalálták, és a legénységgel együtt biztonságosan bevontatták a kikötőbe. A rendőrség hangsúlyozta: a gyors beavatkozásnak köszönhetően senki sem sérült meg, a vitorlázók épségben partra értek. 

 

