Csecsemőhalál Simontornyán – sok a kérdés az ügyben

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Simontornyát: egy mindössze egyhetes csecsemő halt meg a napokban. A helyiek szerint borzalmas baleset történt a család otthonában, amelyről mára szinte mindenki beszél a településen. A szóbeszédek alapján az újszülött nagyobbik, iskoláskorú bátyja véletlenül eltörte a kicsi nyakát, ám a pontos körülmények eddig tisztázatlanok – írt a csecsemőhalálról társoldalunk, a TEOL.

Csecsemőhalál kapcsán nyomoz a rendőrség

A rendőrség annyit erősített meg, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet.

A tragédia néhány nappal ezelőtt történt: a szemtanúk szerint mentőhelikopter, több mentőautó és rendőrségi egység érkezett a helyszínre, a szülőket pedig hosszasan hallgatták ki a nyomozók. Egy helybéli arról számolt be, hogy látta a helikopter leszállását, és rengeteg mentő dolgozott a helyszínen. Egy másik lakos elmondta, hogy a történtek óta nem látta a családot, és szerinte az eset mélyen megviselhette az anyát és az apát.

Csecsemőhalál, csecsemőgyilkosság

Tolna megyében az elmúlt időszakban sajnos nem az első tragédia a mostani. Augusztus 20-án Nagydorogon történt egy másik, sokkoló csecsemőhalál: akkor a mindössze kéthetes Zalán vesztette életét – a rendőrség szerint saját édesanyja ölte meg.

