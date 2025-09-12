Végső nyugalomra helyezték a kéthetes kisfiút – a temetés után is folytatódik a nyomozás

A nagydorogi csecsemő halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok. A mindössze két hetes kisfiút brutális kegyetlenséggel vesztette el az életét, és bár a hatóságok minden részletet igyekeznek feltárni, a nyomozás lassan halad. Az édesanya, Viktória legutóbbi kihallgatásán nem tett vallomást, ügyvédje szerint teljesen összeomlott, és nem hajlandó változtatni korábbi állításain.

Végső nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát, a két hetes kis Zalánt

Forrás: MW

Csecsemőgyilkosság: a hatóságok vizsgálódnak, a helyiek találgatnak

A nőt letartóztatták, a kalocsai börtönben tartják, ahol családja nem látogathatja, csupán csomagküldésre van lehetőség. A hatóságok ezzel is igyekeznek kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét. A helyiek közül többen úgy vélik, hogy Viktóriának nem egyedül lehetett köze a tragédiához, felmerült a párja vagy más közeli ismerős érintettsége is, így az ügyben továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés - számol be cikkében a teol.hu.

További részletek ide kattintva az eredeti cikkben olvashatók.