Végső nyugalomra helyezték a kéthetes kisfiút – a temetés után is folytatódik a nyomozás
A nagydorogi temetőben, szűk családi körben, egy aprócska, de szép sírban helyezték örök nyugalomra a mindössze két hetes kisfiút. A csecsemő halálának körülményeit továbbra is vizsgálják a hatóságok.
A nagydorogi csecsemő halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok. A mindössze két hetes kisfiút brutális kegyetlenséggel vesztette el az életét, és bár a hatóságok minden részletet igyekeznek feltárni, a nyomozás lassan halad. Az édesanya, Viktória legutóbbi kihallgatásán nem tett vallomást, ügyvédje szerint teljesen összeomlott, és nem hajlandó változtatni korábbi állításain.
Csecsemőgyilkosság: a hatóságok vizsgálódnak, a helyiek találgatnak
A nőt letartóztatták, a kalocsai börtönben tartják, ahol családja nem látogathatja, csupán csomagküldésre van lehetőség. A hatóságok ezzel is igyekeznek kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét. A helyiek közül többen úgy vélik, hogy Viktóriának nem egyedül lehetett köze a tragédiához, felmerült a párja vagy más közeli ismerős érintettsége is, így az ügyben továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés - számol be cikkében a teol.hu.
