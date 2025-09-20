szeptember 20., szombat

Friderika névnap

26°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos

1 órája

Kórház lett a vége a Burger Kinges vacsorának

Címkék#BURGER KING®#Országos Mentőszolgálat#Next Stop Üzletközpont#Burger King

Voltak, akik nem úszták meg a péntek esti gázszivárgást. A székesfehérvári Next Stop Üzletközpontban lévő Burger Kingben történt eset után három fiatal is kórházba került.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, gázszivárgás történt szeptember 19-én, péntek este a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett lévő Burger King étteremben, amelyhez szinte azonnal megérkeztek a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is. Az esetet követően megkerestük mindhárom szervet, amelyek közül az Országos Mentőszolgálat már válaszolt is kérdésünkre.

burger king
A Holland fasoron található Burger King vendégei nem fogyaszthatták el ételüket
Fotó: Kelemen Kornél

Hárman is ráfáztak a Burger Kinges vacsorára

Azt előre senki sem tudhatta, hogy az egyik sütő meg fog hibásodni az étteremben és így gázszivárgás történik, azonban voltak akik nem jártak jól. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) válaszából kiderül, a helyszínről három fiatalt enyhe mérgezés tüneteivel szállítottak kórházba.

Amint a rendőrség és a katasztrófavédelem is válaszol kérdéseinkre arról is beszámolunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu