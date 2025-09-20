Kórház lett a vége a Burger Kinges vacsorának

Ahogy arról beszámoltunk, gázszivárgás történt szeptember 19-én, péntek este a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett lévő Burger King étteremben, amelyhez szinte azonnal megérkeztek a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is. Az esetet követően megkerestük mindhárom szervet, amelyek közül az Országos Mentőszolgálat már válaszolt is kérdésünkre.

A Holland fasoron található Burger King vendégei nem fogyaszthatták el ételüket

Fotó: Kelemen Kornél

Hárman is ráfáztak a Burger Kinges vacsorára

Azt előre senki sem tudhatta, hogy az egyik sütő meg fog hibásodni az étteremben és így gázszivárgás történik, azonban voltak akik nem jártak jól. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) válaszából kiderül, a helyszínről három fiatalt enyhe mérgezés tüneteivel szállítottak kórházba.

Amint a rendőrség és a katasztrófavédelem is válaszol kérdéseinkre arról is beszámolunk.