Gázszivárgás miatt bezárt a Burger King Székesfehérváron

Nem járt jól az, aki a Holland fasoron található népszerű gyorséttermi láncot választotta péntek este az étvágyának csillapítására, hiszen gázszivárgás miatt hamarabb bezárt. A Burger King melletti parkolóban mentőkre, rendőrökre és tűzoltókra lettünk figyelmesek, így rögtön a helyszínre siettünk, ahol az egyik intézkedő rendőrtől kaptunk választ.

A Holland fasoron található Burger King vendégei nem fogyaszthatták el ételüket

Fotó: FEOL

A Burger King vendégei nem jártak jól

A rendőr tájékoztatása szerint gázszivárgás történt, amelynek kiváltó oka az egyik sütő meghibásodása volt. Az éttermet a szabályoknak megfelelően gyorsan lezárták, a belteret kiürítették, majd megkezdődhetett a biztonsági munka.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, a katasztrófavédelmet és a mentőket is, amint válaszolnak, azonnal frissítjük cikkünket.