12 órája
Folytatódik a Burger Kinges ügy? – válaszolt a rendőrség!
Megállapításra került, mi okozta a gázszivárgást péntek este Székesfehérváron. A Next Stop Üzletközpont mellett található Burger Kingben történt esettel kapcsolatban így döntött a rendőrség.
A Holland fasoron található Burger King vendégei nem fogyaszthatták el ételüket
Fotó: Kelemen Kornél
Ahogy arról beszámoltunk, péntek este gázszivárgás történt a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett, a Holland fasoron található Burger Kingben. A helyszínen rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az áram- és gáztársaság szakemberei is megjelentek, azonnal munkába kezdtek, majd miután mindenki biztonságba került megszüntették a gázszivárgást. Azt megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól, hogy hárman is kórházba kerültek enyhe mérgezés gyanújával, most pedig a rendőrség is válaszolt kérdéseinkre.
A rendőrség így döntött a Burger Kingben történt gázszivárgás után
A gázszivárgás után felkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát, amely lapunkkal közölte, már a helyszínen megállapítás nyert, hogy a használatban lévő sütő meghibásodása okozta a gázszivárgást, így emberi mulasztás nem történt.
Az ügy kapcsán rendőrségi eljárás nem indult
– derül ki a rendőrség válaszából.