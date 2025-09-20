Folytatódik a Burger Kinges ügy? – válaszolt a rendőrség!

Ahogy arról beszámoltunk, péntek este gázszivárgás történt a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett, a Holland fasoron található Burger Kingben. A helyszínen rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az áram- és gáztársaság szakemberei is megjelentek, azonnal munkába kezdtek, majd miután mindenki biztonságba került megszüntették a gázszivárgást. Azt megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól, hogy hárman is kórházba kerültek enyhe mérgezés gyanújával, most pedig a rendőrség is válaszolt kérdéseinkre.

A Holland fasoron található Burger King vendégei nem fogyaszthatták el ételüket

Fotó: Kelemen Kornél

A rendőrség így döntött a Burger Kingben történt gázszivárgás után

A gázszivárgás után felkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát, amely lapunkkal közölte, már a helyszínen megállapítás nyert, hogy a használatban lévő sütő meghibásodása okozta a gázszivárgást, így emberi mulasztás nem történt.

Az ügy kapcsán rendőrségi eljárás nem indult

– derül ki a rendőrség válaszából.