5 órája
Két veszélyes alak jelent meg Fejérben, ezek az arcok nem riadnak vissza semmitől
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Két feltételezett bűnöző ellen érvényes elfogatóparancsot adott ki a bíróság csalás gyanúja miatt Székesfehérváron.
Körözések Székesfehérvárról.
Forrás: police.hu
Két fehérvári születésű férfi ellen elfogatóparancs van érvényben. A police.hu oldalán található információk szerint a két bűnözőt csalás feltételezett vétsége miatt keresik a hatóságok.
Mindkét bűnöző ellen friss elfogatóparancs van érvényben
A 42 éves, székesfehérvári születésű Németh János ellen, csalás (BTK 373.§) vétsége miatt 2025 szeptember 17-én a Budapest Környéki Törvényszék rendelt el körözési eljárást.
A 43 éves, szintén székesfehérvári születésű Varga Károly ellen, úgyszintén csalás (BTK 373.§) vétsége miatt 2025 szeptember 15-én a Székesfehérvári Járásbíróság rendelt el körözési eljárást.
