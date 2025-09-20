szeptember 20., szombat

Körözés

5 órája

Két veszélyes alak jelent meg Fejérben, ezek az arcok nem riadnak vissza semmitől

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Két feltételezett bűnöző ellen érvényes elfogatóparancsot adott ki a bíróság csalás gyanúja miatt Székesfehérváron.

Két veszélyes alak jelent meg Fejérben, ezek az arcok nem riadnak vissza semmitől

Körözések Székesfehérvárról.

Forrás: police.hu

Két fehérvári születésű férfi ellen elfogatóparancs van érvényben. A police.hu oldalán található információk szerint a két bűnözőt csalás feltételezett vétsége miatt keresik a hatóságok. 

Ezt a két bűnözőt keresik a hatóságok
Ezt a két bűnözőt keresik a hatóságok
Forrás: police.hu

Mindkét bűnöző ellen friss elfogatóparancs van érvényben

A 42 éves, székesfehérvári születésű Németh János ellen, csalás (BTK 373.§) vétsége miatt 2025 szeptember 17-én a Budapest Környéki Törvényszék rendelt el körözési eljárást.

A 43 éves, szintén székesfehérvári születésű Varga Károly ellen, úgyszintén csalás (BTK 373.§) vétsége miatt 2025 szeptember 15-én a Székesfehérvári Járásbíróság rendelt el körözési eljárást.

 

