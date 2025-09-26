Baleset
19 perce
Betonoszlopnak hajtott egy autó Sárkeresztúron
A 63-as főút 72-es kilométerénél történt a baleset.
Illusztráció
Forrás: feol archív
Betonoszlopnak ütközött és árokba hajtott egy személykocsi a 63-as főút 72-es kilométerénél, Sárkeresztúron. A járműben ketten utaztak, ki tudtak szállni az autóból, mentő érkezett hozzájuk. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. – katasztrofavedelem.hu
