40 perce
Stop a tragédiáknak! Figyelmeztető jelzéseket kapott a BuBa kerékpárút etyeki szakasza (videó)
A Budapest-Balaton (BuBa) kerékpáros útvonal Etyekre bevezető, lejtős szakaszán több súlyos eset is történt a közelmúltban, köztük halálos kimenetelű is. Ezért a Tour de Hongrie szervezői léptek az etyeki önkormányzattal közösen a balesetveszélyes szakaszon.
Az etyeki útszakasz közút, ahol gyalogos, autós és kerékpáros forgalom is van, ami a településre beérve fokozott balesetveszélyt jelent. A Tour de Hongrie hivatalos oldala videót tett közzé arról a Buba helyszínről, ahol az elmúlt időszakban több súlyos baleset, tragédia is történt.
Változás a balesetveszélyes lejtőn
A Tour de Hongrie szervezői, az önkormányzattal együttműködve, ideiglenes megoldásként 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát helyeztek ki a kritikus lejtőn. Ezenkívül sűrűsödő sárga útburkolati csíkok hívják fel a bringások figyelmét a lassításra. A Tour de Hongrie szervezői ezzel a lépéssel a kerékpáros kultúrára és a biztonságra szeretnék felhívni a figyelmet, különösen azért, mert a verseny maga is érintette már ezt a szakaszt.
A szakasz hatósági felülvizsgálata folyamatban van, de addig is arra kérik a kerékpárosokat, hogy a saját és mások biztonsága érdekében csökkentsék a sebességüket.