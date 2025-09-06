Stop a tragédiáknak! Figyelmeztető jelzéseket kapott a BuBa kerékpárút etyeki szakasza (videó)

Az etyeki útszakasz közút, ahol gyalogos, autós és kerékpáros forgalom is van, ami a településre beérve fokozott balesetveszélyt jelent. A Tour de Hongrie hivatalos oldala videót tett közzé arról a Buba helyszínről, ahol az elmúlt időszakban több súlyos baleset, tragédia is történt.

Figyelemfelhívó táblákat, jelzéseket helyeztek ki a balesetveszélyes etyeki Buba szakaszon.

Forrás: Police.hu/archív

Változás a balesetveszélyes lejtőn​

A Tour de Hongrie szervezői, az önkormányzattal együttműködve, ideiglenes megoldásként 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát helyeztek ki a kritikus lejtőn. Ezenkívül sűrűsödő sárga útburkolati csíkok hívják fel a bringások figyelmét a lassításra. A Tour de Hongrie szervezői ezzel a lépéssel a kerékpáros kultúrára és a biztonságra szeretnék felhívni a figyelmet, különösen azért, mert a verseny maga is érintette már ezt a szakaszt.

​A szakasz hatósági felülvizsgálata folyamatban van, de addig is arra kérik a kerékpárosokat, hogy a saját és mások biztonsága érdekében csökkentsék a sebességüket.