6 órája
Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)
Megáll az ész! Vírusként terjed ez a videó, amelyben az autó sofőrje láthatóan elveszti az uralmát a kocsija felett az M7-es autópálya baracskai szakaszán és belerongyol hatalmas sebességgel a Seátba. A baleset idejére lezárták az autópályát.
A sokkoló videót a Budapesti Autósok oldala tette közzé, amelyet egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Vál-Völgyi Pihenőhelynél a Balaton irányába. A két autóban összesen hárman utaztak, a baleset helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Ahogy arról a FEOL is beszámolt, csodával határos módon, a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba. A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, meg nem erősített információ szerint a balesetet okozó személy ittas volt.
Nem ez volt az első ilyen meghökkentő baleset
Hasonló esetek sajnos időről időre előfordulnak az M7-es autópályán. Beszámoltunk már édesanyát megfélemlítő ámokfutó büntifékezéséről, de ittasan cikázó sofőrről is.
