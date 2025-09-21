Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)

​A sokkoló videót a Budapesti Autósok oldala tette közzé, amelyet egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Vál-Völgyi Pihenőhelynél a Balaton irányába. A két autóban összesen hárman utaztak, a baleset helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Drámai felvétel került elő a szombati hatalmas balesetről az M7-esen.

Forrás: Budapesti Autósok

Ahogy arról a FEOL is beszámolt, csodával határos módon, a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba. ​A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, meg nem erősített információ szerint a balesetet okozó személy ittas volt.

Nem ez volt az első ilyen meghökkentő baleset

Hasonló esetek sajnos időről időre előfordulnak az M7-es autópályán. Beszámoltunk már édesanyát megfélemlítő ámokfutó büntifékezéséről, de ittasan cikázó sofőrről is.