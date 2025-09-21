szeptember 21., vasárnap

Törmelékek mindenütt

2 órája

Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)

Címkék#ámokfutó#baleset#Budapesti Autósok#Vál-Völgyi Pihenőhely

Megáll az ész! Vírusként terjed ez a videó, amelyben az autó sofőrje láthatóan elveszti az uralmát a kocsija felett az M7-es autópálya baracskai szakaszán és belerongyol hatalmas sebességgel a Seátba. A baleset idejére lezárták az autópályát.

Feol.hu

​A sokkoló videót a Budapesti Autósok oldala tette közzé, amelyet egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Vál-Völgyi Pihenőhelynél a Balaton irányába. A két autóban összesen hárman utaztak, a baleset helyszínre mentőhelikopter is érkezett. 

Drámai felvétel az M7-esről: Így történt a szombat reggeli hatalmas baleset a Vál-Völgyi pihenőhelynél, ami miatt a sztrádát is le kellett zárni.
Drámai felvétel került elő a szombati hatalmas balesetről az M7-esen.
Forrás: Budapesti Autósok 

Ahogy arról a FEOL is beszámolt, csodával határos módon, a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba. ​A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, meg nem erősített információ szerint a balesetet okozó személy ittas volt.

Nem ez volt az első ilyen meghökkentő baleset

Hasonló esetek sajnos időről időre előfordulnak az M7-es autópályán. Beszámoltunk már édesanyát megfélemlítő ámokfutó büntifékezéséről, de ittasan cikázó sofőrről is.

 

