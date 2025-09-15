szeptember 15., hétfő

Halálra égett

40 perce

Megrázó felvételek, drámai részletek M1-esen történt tragikus balesetről (videó)

Megszakad a szív! Tragikus baleset történt vasárnap reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A Tények hírműsorában drámai részletek is kiderültek a halálos balesetről, amelyben egy nő szörnyű halált halt.

Feol.hu

Ahogy arról a FEOL elsőként beszámolt, az M1-es autópálya, Bicske térségében hármas karambol történt, amelyhez több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztott az Országos Mentőszolgálat. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülésekkel vittek kórházba baleset helyszínéről, egy nőt azonban már nem tudtak megmenteni, tragédia történt.

Tragikus baleset történt az M1-es autópálya bicskei szakaszán, amelyben egy nő szörnyű halált halt.
Semmi nem maradt az autóból, teljesen összetört, majd kigyulladt a tragikus balesetben.
Forrás: TV2 Tények

Halálos baleset: Sokkoló részletek a Tényekben

Először azt sem tudták, hogy nő vagy férfi, annyira összeégett a sofőr – közölték a TV2 Tényekben. Mint elhangzik, úgy tudják, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.

