Megrázó felvételek, drámai részletek M1-esen történt tragikus balesetről (videó)
Megszakad a szív! Tragikus baleset történt vasárnap reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A Tények hírműsorában drámai részletek is kiderültek a halálos balesetről, amelyben egy nő szörnyű halált halt.
Ahogy arról a FEOL elsőként beszámolt, az M1-es autópálya, Bicske térségében hármas karambol történt, amelyhez több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztott az Országos Mentőszolgálat. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülésekkel vittek kórházba baleset helyszínéről, egy nőt azonban már nem tudtak megmenteni, tragédia történt.
Halálos baleset: Sokkoló részletek a Tényekben
Először azt sem tudták, hogy nő vagy férfi, annyira összeégett a sofőr – közölték a TV2 Tényekben. Mint elhangzik, úgy tudják, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.