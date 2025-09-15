Megrázó felvételek, drámai részletek M1-esen történt tragikus balesetről (videó)

Ahogy arról a FEOL elsőként beszámolt, az M1-es autópálya, Bicske térségében hármas karambol történt, amelyhez több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztott az Országos Mentőszolgálat. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülésekkel vittek kórházba baleset helyszínéről, egy nőt azonban már nem tudtak megmenteni, tragédia történt.

Semmi nem maradt az autóból, teljesen összetört, majd kigyulladt a tragikus balesetben.

Forrás: TV2 Tények

Halálos baleset: Sokkoló részletek a Tényekben

Először azt sem tudták, hogy nő vagy férfi, annyira összeégett a sofőr – közölték a TV2 Tényekben. Mint elhangzik, úgy tudják, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.