Tragédia

3 órája

Megrázó felvételek: Kiderült, ki hunyt el a halálos balesetben (videó)

Címkék#kamion#baleset#nyugdíjas#tények#mentő#TV2#tragédia#halálos baleset#M1-es autópálya

Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, szörnyű baleset történt az M1-es autópályán. Sajnos hiába érkezett mentőkocsi és mentőhelikopter is a baleset helyszínére az áldozaton már nem tudtak segíteni. Azóta újabb részletek derültek ki a tragédiáról.

Feol.hu

A TV2 Tények hírműsorában, mindamellett, hogy sokkoló képsorokat mutattak a baleset helyszínéről, arról számoltak be, hogy a halálos ütközés áldozata egy 70 éves nyugdíjas férfi, aki autójával fékezés nélkül csapódott a kamionnak és a vontatmánya alá szorult. A borzalmas baleset az M1-es autópályán, Tatánál történt szerda kora délután.

Halálos baleset történt az M1-es autópályán, a mentők sem tudtak segíteni az áldozaton. Azóta újabb részletek derültek ki a tragédiáról.
Halálos baleset: fékezés nélkül csapódott a kamionnak.
Forrás: Katasztrófavédelem

A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a műszaki mentés ideje alatt a Győr felé vezető oldalon teljes útzár volt.

A Fejér vármegyei szakaszon is történt halálos baleset

Alig 10 napja történt a vármegye északi részén. Akkor egy nő szörnyű halált halt. Szeptember 14-én kora reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán úgy tudni, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.

 


 

