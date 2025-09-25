3 órája
Megrázó felvételek: Kiderült, ki hunyt el a halálos balesetben (videó)
Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, szörnyű baleset történt az M1-es autópályán. Sajnos hiába érkezett mentőkocsi és mentőhelikopter is a baleset helyszínére az áldozaton már nem tudtak segíteni. Azóta újabb részletek derültek ki a tragédiáról.
A TV2 Tények hírműsorában, mindamellett, hogy sokkoló képsorokat mutattak a baleset helyszínéről, arról számoltak be, hogy a halálos ütközés áldozata egy 70 éves nyugdíjas férfi, aki autójával fékezés nélkül csapódott a kamionnak és a vontatmánya alá szorult. A borzalmas baleset az M1-es autópályán, Tatánál történt szerda kora délután.
A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a műszaki mentés ideje alatt a Győr felé vezető oldalon teljes útzár volt.
A Fejér vármegyei szakaszon is történt halálos baleset
Alig 10 napja történt a vármegye északi részén. Akkor egy nő szörnyű halált halt. Szeptember 14-én kora reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán úgy tudni, a nő szabálytalanul meg akart fordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt, tűz ütött ki a kocsijában, ezután halt meg.
