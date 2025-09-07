Súlyos balesetek és drámai tűz rázta meg a megyét

​Szeptember 1-jén délután a 62-es főúton, Szabadegyháza közelében történt súlyos baleset, amikor egy kukásautó ütközött egy borszállító nyerges vontatóval. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a borszállító kamion hátsó kerekei leszakadtak. A katasztrófavédelemtől megtudtuk, hogy a műszaki mentéshez darura is szükség volt, a pusztaszabolcsi és székesfehérvári tűzoltók hosszas munkájára volt szükség. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy súlyos sérültet is elláttak a helyszínen.

​A következő nap reggele sem telt el esemény nélkül, ugyanis egy faárut szállító kamion gyulladt ki az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a polgárdi lehajtó közelében. Mint kiderült, a tűz a jármű kerekénél keletkezett, majd gyorsan átterjedt a vezetőfülkére és a rakományra. A székesfehérvári és polgárdi tűzoltók megfeszített munkával, több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A megégett OSB lapokat rakodógéppel emelték le, majd egyesével szedték szét, hogy eloltsák a parázsló részeket. A mentési munkálatok tíz órán át tartottak, a kamion vezetőjét kórházba szállították kivizsgálásra.