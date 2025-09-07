25 perce
Súlyos balesetek és drámai tűz rázta meg a megyét
A szeptember 1-jei hét számos kihívás elé állította a Fejér vármegyei hatóságokat és a mentőegységeket. Miközben az iskolakezdés miatt a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a diákokra, az utakon több döbbenetes baleset és furcsa eset is történt. A hulladékszállító és a borszállító ütközésétől kezdve, a tízórás kamiontűzön át, a hétvégi motoros balesetekig, alig telt el nap esemény nélkül.
Döbbenetes balesetek sorozata borzolta a kedélyeket.
Forrás: Katasztrófavédelem
Szeptember 1-jén délután a 62-es főúton, Szabadegyháza közelében történt súlyos baleset, amikor egy kukásautó ütközött egy borszállító nyerges vontatóval. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a borszállító kamion hátsó kerekei leszakadtak. A katasztrófavédelemtől megtudtuk, hogy a műszaki mentéshez darura is szükség volt, a pusztaszabolcsi és székesfehérvári tűzoltók hosszas munkájára volt szükség. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy súlyos sérültet is elláttak a helyszínen.
Megrázó baleset: Tízórás tűz az autópályán
A következő nap reggele sem telt el esemény nélkül, ugyanis egy faárut szállító kamion gyulladt ki az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a polgárdi lehajtó közelében. Mint kiderült, a tűz a jármű kerekénél keletkezett, majd gyorsan átterjedt a vezetőfülkére és a rakományra. A székesfehérvári és polgárdi tűzoltók megfeszített munkával, több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A megégett OSB lapokat rakodógéppel emelték le, majd egyesével szedték szét, hogy eloltsák a parázsló részeket. A mentési munkálatok tíz órán át tartottak, a kamion vezetőjét kórházba szállították kivizsgálásra.
Tűz a hétvégi házban
Sajnos nemcsak a közutakon történtek tűzesetek. Rácalmáson egy hétvégi ház és melléképületei gyulladtak ki kedden délután. A lángokban egy kutya és tíz versenygalamb pusztult el, a negyven négyzetméteres épület pedig teljesen megsemmisült. Szerencsére a ház lakója időben ki tudott menekülni, így sértetlenül megúszta a balesetet.
Balesetek és karambolok
Az M6-os autópálya ráckeresztúri szakaszán is furcsa baleset történt, amikor egy kisteherautó ismeretlen okból átszakította a szalagkorlátot, majd egy felüljárónak csapódott. Az anyagi kár jelentős, de szerencsére komolyabb személyi sérülés nem történt; egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Székesfehérvár térségében is több karambol történt a héten. Szerdán reggel a 62-es főúton három autó ütközött össze, ami jelentős torlódást okozott személyi sérülés történt.
Pénteken délután a 7-es főúton két autó ment egymásba, az egyik jármű annyira megrongálódott, hogy utasát a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A mintegy 50 év körüli nő könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, miután a tűzoltók a mentőkkel együttműködve kiemelték.
Motoros balesetek a hétvégén
A hétvége viszonylag csendesen telt, de vasárnap két komoly motoros baleset is történt. Velencén egy motoros ütközött egy személyautóval, míg Fejér és Veszprém vármegye határán egy másik motoros eddig ismeretlen okból lesodródott a 8213-as útról, ahova mentőhelikoptert is riasztani kellett.
