38 perce
Tragédia: Halálos baleset az éjszakában Zámolynál
Tragikus hír érkezett. Csütörtök éjszaka ugyanis halálos közlekedési baleset történt a 8123-as úton, Zámoly közelében. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan okból letért az úttestről és egy szántóföldön landolt, a benne egyedül utazó nő életét már nem lehetett megmenteni.
A baleset a késő esti órákban történt, amikor a jármű mintegy ötven-hatvan métert tett meg a mezőgazdasági területen, mielőtt megállt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók azonnal a baleset helyszínére érkeztek. A bejelentés alapján az egységek átvizsgálták a szántóföldet, de a roncsban utazó sofőrön kívül senki mást nem találtak.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a mentőszolgálat munkatársainak segítségével kiemelték a sofőrt a roncsból. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére közölte, a halálos baleset történt az éjszaka, egy 40 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők minden erőfeszítése ellenére Zámoly közelében az életét vesztette. A tragédia és a baleset körülményeinek kérdésével felkerestük a rendőrséget is az ügyben, amint válaszolnak közölni fogjuk.
A vezető képünk illusztráció!