Tragédia: Halálos baleset az éjszakában Zámolynál

​A baleset a késő esti órákban történt, amikor a jármű mintegy ötven-hatvan métert tett meg a mezőgazdasági területen, mielőtt megállt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók azonnal a baleset helyszínére érkeztek. A bejelentés alapján az egységek átvizsgálták a szántóföldet, de a roncsban utazó sofőrön kívül senki mást nem találtak.

Illusztráció: Halálos baleset történt egy szántóföldön, már nem tudták megmenteni az életét.

Forrás: MW/Archív

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a mentőszolgálat munkatársainak segítségével kiemelték a sofőrt a roncsból. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére közölte, a halálos baleset történt az éjszaka, egy 40 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők minden erőfeszítése ellenére Zámoly közelében az életét vesztette. A tragédia és a baleset körülményeinek kérdésével felkerestük a rendőrséget is az ügyben, amint válaszolnak közölni fogjuk.

A vezető képünk illusztráció!