6 órája
Súlyos balesetek és egy körözött bűnöző tartja rettegésben a régiót (videó, fotó)
Az elmúlt napokban több, figyelmet érdemlő és egyben megrázó esemény is történt Fejér és a szomszédos vármegyében. A tragédiák, a szörnyű balesetek, és egy országosan körözött bűnöző esete is megrázta a középső országrészt. Miközben egy család kétségbeesetten keresi a szemtanúkat, hogy kiderüljön az igazság a halálos kimenetelű balesetről.
Rémálom a középső országrészben: halálutak, súlyos balesetek és rettegés. Képen a 81-esen történt tragédia.
Forrás: Győr HTP
Már a hétfő sem indult jól... Szirénaszó mentőautók lepték el kora hajnalban a 81-es főút győri külterületét, miután egy busz és egy személyautó ütközött. A sokkoló balesetben egy ember azonnal életét vesztette. RÉSZLETEK ITT!
A horror sajnos tovább folytatódott, ugyanis kiderült, hogy vasárnap reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán történt halálos balesetnél, mi is történt pontosan. Egy nő szörnyű halált halt, bennégett az autójában. Részletek ITT!
Megrázó felvételek, drámai részletek M1-esen történt tragikus balesetről (videó)
Súlyos balesetek a főúton, mentőhelikopter is érkezett
A hét folyamán a 6-os főúton is két súlyos baleset történt: előbb a dunaföldvári, majd a rácalmási szakaszon is árokba csapódott egy autó. Több mentőegység és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, egy nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A 811-es főúton pedig egy autó csapódott fának, a sofőrt kórházba szállították.
Drámai pillanatok: Mentőhelikoptert riasztottak, roncsok közül mentettek
Az M7-es autópálya baracskai szakaszán is brutális baleset történt, ami miatt le kellett zárni a sztráda érintett szakaszát szombaton, sőt még mentőhelikopter is érkezett. A napvilágot látott felvételek sokkolóak: az autó sofőrje elvesztette az uralmát a jármű felett, és hatalmas sebességgel belerongyolt egy másik autóba.
Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)
Fejtetőre állt egy autó
Parkoló személygépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó a hét közepén Sárszentmihályon, a Fő úton. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították, majd félretolták a járművet. A balesethez a Fejér Medic és a Sárvíz Tűzoltó Egyesület önkéntesei is kiérkeztek. Az Országos Mentőszolgálata a FEOL kérdésére elmondta, egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel láttak el, egy gyermeket pedig további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak kórházba.
Sajnos a vasárnapot sem úsztuk meg balesetek és dugók nélkül. Késő délután három autó karambolozott, emiatt hatalmas torlódások alakultak ki a főváros felé.
Kétségbeesett család keres szemtanúkat
Miközben a balesetek megrázták a térséget, egy család kétségbeesetten keresi a szemtanúkat, hogy kiderüljön az igazság. A tragikusan elhunyt mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia húga a FEOL-nak elmondta, a kislángi-soponyai frontális baleset körülményeiről szeretnének többet megtudni, ezért fordultak a nyilvánossághoz.
Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja
Székesfehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa
A közlekedési balesetek mellett egy súlyos bűnügy is foglalkoztatja a rendőrséget. Az elmúlt hetekben a hatóságok nagy erőkkel keresik a székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt, akit kábítószer-kereskedelem miatt köröznek. A férfi az európai körözési listán is szerepel, ami tovább növeli az ügy súlyosságát. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző megtalálásában.
Elképesztő titkok és tragédiák: Fehérvár szülöttje, akitől retteg egész Európa
Sokk Fejérben, szörnyűség Dunaújvárosban
Vasárnap is maradt szörnyű hír, holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben.